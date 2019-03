L’elettricità è un combustibile pulito, idoneo in particolare a favorire la diffusione dei veicoli ad alimentazione elettrica negli agglomerati urbani con vantaggi

ASCOLI PICENO – Grazie ad un accordo tra Amministrazione Comunale di Ascoli e Enel X Energia, è in corso l’installazione in tutta la città di colonnine per la ricarica elettrica di autovetture dedicate.

L’elettricità è un combustibile pulito, idoneo in particolare a favorire la diffusione dei veicoli ad alimentazione elettrica negli agglomerati urbani con vantaggi in termini di miglioramento della qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento acustico.

“L’Amministrazione Comunale, che già aderisce al Patto dei Sindaco, è convinta che la mobilità elettrica presenta grandi potenzialità in termini di riduzione dell’inquinamento sia atmosferico che acustico – si legge in una nota – e offre la possibilità di numerose applicazioni a livello cittadino, tra le quali la mobilità privata su due e quattro ruote, il trasporto pubblico, la logistica, la gestione delle flotte.

“Quello che pensiamo, poi lo realizziamo” commenta il sindaco Guido Castelli.

