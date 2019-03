Si vota per decidere il nuovo segretario tra Giacchetti, Martina e Zingaretti.

ASCOLI PICENO – Alle ore 17 hanno votato 3.366 in tutto il Piceno per le primarie del Pd. Qui l’elenco completo dei voti in tutte le sezioni della provincia: Affluenza ore 17 Ascoli Piceno

ORE 12 Sono stati 1832 i cittadini piceni che si sono recati al voto per le primarie del Partito Democratico entro il mezzogiorno di oggi, 3 marzo. Il numero maggiore è nella sezione di Porta Maggiore, ad Ascoli, con 148 voti. Buona l’affluenza anche ad Offida e a Porto d’Ascoli.

Qui l’elenco completo: Affluenza ore 12 Piceno, primarie Pd

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 169 volte)