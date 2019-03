ASCOLI PICENO – Grande successo di pubblico come al solito per il Carnevale Ascolano: prima del gran finale di Martedì Grasso come al solito la domenica si è rivelata una grande messa in scena di macchiette e scene esilaranti da parte di tantissimi ascolani presenti tra Piazza del Popolo e Piazza Arringo e vie adiacenti, con una grande folla di visitatori presenti.

Tra i temi presi di mira non poteva mancare ovviamente l’Ospedale Unico a Spinetoli.

Potete gustarvi la nostra ricca fotogallery e i video realizzati da Chiara Poli e Leonardo Delle Noci.

