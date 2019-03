Candidati alla vittoria finale del concorso. il 5 marzo ci sarà anche la tradizionale festa danzante in piazza del Popolo. Appuntamento da non perdere per gli amanti della maschera

ASCOLI PICENO – Una partecipazione ogni oltre previsione, con un pubblico da record, quella che ha caratterizzato la domenica del Carnevale di Ascoli 2019. Tantissimi ascolani, ma anche moltissimi visitatori hanno voluto esserci e partecipare a una giornata indimenticabile per la storia della manifestazione carnascialesca che è riuscita a convogliare in città diverse migliaia di persone.

A tal proposito non poteva mancare un sentito ringraziamento da parte del presidente dell’associazione “Il Carnevale di AscolI”, Marco Olori, ed un invito a non mancare neppure nella giornata di chiusura, domani, martedì grasso, che culminerà con le nomination dei gruppi mascherati candidati alla vittoria finale e la tradizionale festa danzante in piazza del Popolo.

“Mi sento in dovere di ringraziare, dopo una giornata come quella di ieri – sottolinea il presidente dell’associazione “Il Carnevale di Ascoli”, Marco Olori, – tutti coloro, e sono diverse migliaia, che hanno deciso di vivere con noi questa magica atmosfera del Carnevale di Ascoli, dagli ascolani ai visitatori che sono stati tantissimi. Inoltre, mi corre l’obbligo di ringraziare anche il direttivo dell’associazione “Il Carnevale di Ascoli” per il gran lavoro messo in campo con dedizione e impegno per la migliore riuscita della manifestazione”.

“Voglio, inoltre, ringraziare sentitamente per la loro partecipazione – prosegue Olori – tutti i componenti del nutrito gruppo della Compagnia tradizioni teatine che, in rappresentanza del Carnevale tradizionale abruzzese, ha voluto essere presente e protagonista al Carnevale ascolano. Un importante segnale della proficua sinergia che si può attivare tra Carnevali”.

“Ma non finisce qui, – conclude il presidente dell’associazione – perché per la giornata conclusiva, ovvero quella di domani, martedì grasso, ci aspettiamo ancora una grande risposta in termini di partecipazione. E per questo invitiamo tutti a vivere con noi nel centro storico ascolano questa emozionante chiusura del nostro Carnevale”.

Inoltre, a confermare il successo finora registrato dall’edizione 2019, ci sono le 80.238 persone raggiunte dai vari post della pagina facebook ufficiale della manifestazione nel periodo dal 25 febbraio a ieri.

IL PROGRAMMA

Domani, 5 marzo, martedì grasso, nel pomeriggio e fino alla chiusura è previsto il ritorno dei gruppi mascherati in centro per la giornata conclusiva del concorso. Concorso che culminerà con le nomination dei gruppi candidati poi alla vittoria finale, con la proclamazione dei vincitori prevista per domenica 10 marzo, nel pomeriggio, a Palazzo dei Capitani. A chiudere la giornata di domani, dopo le nomination, la grande festa danzante conclusiva, in piazza del Popolo, con la musica coinvolgente di Ermanno Carucci dj.

