ASCOLI PICENO – Un momento utile per i genitori, e per i bambini. Il Progetto Asterix organizza in collaborazione con la Croce Rossa sezione di Ascoli Piceno una lezione informativa sulle manovre salvavita in età pediatrica. La diffusione delle Manovre di disostruzione pediatriche è un progetto di educazione sanitaria dice la Presidente della Cri di Ascoli, che si rivolge alle insegnanti di asili nido e scuole elementari, alle mamme ed ai papà, ai nonni e alle baby sitter e a tutti coloro che quotidianamente si rapportano con dei bambini.

L’ostruzione delle vie aeree in età pediatrica è un evento abbastanza frequente e il rapido riconoscimento e trattamento può prevenire conseguenze gravi, anche fatali. La Croce Rossa Italiana è impegnata nella diffusione della conoscenza di queste semplici manovre salvavita, al fine di ridurre il fenomeno e le gravi conseguenze dell’ostruzione delle vie aeree.

L’iniziativa si svolgerá venerdi 8 marzo alle ore 16 ed é rivolto ai genitori degli alunni della scuola Preziosissimo sangue di Gesù di Ascoli Piceno. “Siamo orgogliosi di collaborare con la Croce Rossa sezione di Ascoli Piceno per questa lodevole iniziativa che può fare la differenza” spiega il professor Riccardo Spurio promotore del Progetto Asterix, “perché oltre a promuovere la pratica sportiva rivolta ai piccoli atleti nelle scuole, ci rivolgiamo anche ai loro genitori”

