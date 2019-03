Il centrocampista bianconero: “Il Livorno ha battuto bene il Benevento ma noi dovremo mettere in campo tutti noi stessi. Diamanti è stato l’uomo in più ma cercheremo di stare attenti alle sue azioni.”

ASCOLI PICENO – I biaconeri sono tornati ad allenarsi al Picchio Village in vista del prossimo match contro il Livorno previsto domenica pomeriggio al Del Duca il Livorno. Ieri si sono allenati a parte Ardemagni, Brosco, D’Elia, Lanni, Laverone, Quaranta e Rosseti. Terapie per Valentini. Oggi doppia seduta mattutina e pomeridiana per i ragazzi guidati da mister Vivarini.

La Lega B comunica con una nota ufficiale che il risultato della gara Spezia-Livorno (vinto 3-0 per i liguri, disputata il 27 Febbraio allo stadio “Picco” non è stato ancora omologato dopo il ricorso inoltrato dal club toscano. Lo Spezia resta per il momento a 34 punti ed il Livorno a quota 26.

Il giovane centrocampista dl Picchio, Davide Frattesi, analizza il pareggio di Carpi: “A Carpi il pareggio era il risultato esatto. Dovevamo gestirla meglio ma vedendo i due tempi il pari era giusto. ”

Sulla sua prestazione: “Sicuramente la mia miglior prestazione è stata a Benevento, dove tutti abbiamo fatto una partita davvero ottima. Adesso dobbiamo andare avanti per la nostra strada.” Ascoli che fa molta fatica a trovare la via del gol: “Manca il gol, anche se non è un dettaglio da poco, la sfortuna si è messa in mezzo”

Prossimo avversario il Livorno, che tra i tesserati conta anche un certo Alino Diamanti, considerato l’uomo della rinascita dei toscani. Vittoria per 2-0 sul Benevento, gol capolavoro del trequertista e dedica con una maglia celebrativa a Davide Astori. “Il Livorno ha battuto bene il Benevento- dice Frattesi -ma noi dovremo mettere in campo tutti noi stessi. Diamanti è stato l’uomo in più ma cercheremo di stare attenti alle sue azioni. Con una vittoria saremmo con più di un piede nella salvezza, loro sono in forma e in salute e faremo tutto per portare a casa i tre punti.. Senza Troiano faccio molto fatica, in campo mi aiuta molto ed è un grande esempio per me”

