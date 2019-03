ASCOLI PICENO – Lutto in città per la ascomparsa di Alfonso Ceci. E’ venuto a mancare nella notte tra il 5 e il 6 marzo, Alfonso Ceci, noto per aver fatto crescere diversi campioni del ciclismo. Suo figlio Vincenzo ha partecipato alle Olimpiadi, fratello degli atleti Claudio e Nadia. Anche i nipoti sono dediti allo sport sulle due ruote e indossando la maglia azzurra.

Fondatore della società ciclistica Ceci Team Bike, a lui è dovuta anche la costruzione del velodromo di Monticelli. Premiato dal Coni, a livello nazionale, con la stella d’argento al merito sportivo.

I funerali saranno celebrati, con tutti gli onori, nella chiesa di di Poggio di Bretta alle 15 di domani, giovedì 7 marzo.