MALTIGNANO – Venerdì 8 marzo, dalle ore 14,45 il comune di Maltignano e l’Erap regionale provvederanno alla consegna delle chiavi di cinque appartamenti siti in via Sacconi 43 a Maltignano che saranno destinati a nuclei familiari sgomberati per il sisma del 24 agosto e 30 ottobre 2016 e attualmente collocati in strutture alberghiere o in altre abitazioni alternative.

Alla cerimonia sarà presente il sindaco Armando Falcioni, il presidente della giunta della Regione Marche Luca Ceriscioli e la vicepresidente Anna Casini.

