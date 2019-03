CARASSAI – Colpo di scena nella piccola Carassai: Moris Carrozzieri, ex calciatore di Sampdoria, Atalanta, Palermo, Lecce e del Giulianova, sua città Natale, si aggregherà alla locale formazione di calcio, militante in Seconda Categoria, per questo finale di campionato. Lo comunica il giornale Marche In Gol.

Carrozzieri, dopo gli anni della Serie A, ha terminato la sua carriera nel Bellante, in Terza Categoria, nel 2014. Oggi svolge l’attività di imprendito nella ristorazione a San Benedetto. Così Carrozzieri ha deciso di riprendere a giocare anche se in Seconda Categoria nella vicina Carassai.

Squadra che, dopo le dimissioni dell’allenatore Simone Santarelli si è optato per una gestione interna a partire dai calciatori di maggiore esperienza. Tra i quali, da adesso, ci sarà sicuramente anche Carrozzieri.

