ASCOLI PICENO – Bella giornata di solidarietà nel capoluogo in piazza del Popolo.

Da questa mattina, 8 marzo, ad Ascoli, è in programma una raccolta di sangue organizzata dall’associazione “DonatoriNati” in collaborazione con l’Avis e la Polizia di Stato.

Il conduttore ascolano Massimiliano Ossini è stato in diretta su “Uno Mattina” per sensibilizzare la cittadinanza su un tema importante come quello della donazione del sangue.

Grazie ad un’autoemoteca della Polizia, il personale medico del Sit di Ascoli Piceno, alla presenza dei bambini della Scuola Elementare “Malaspina”, illustrerà le procedure necessarie per donare il sangue, un gesto di grande solidarietà dal notevole valore civico ed etico. Con loro anche i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale.

