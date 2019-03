Numeri molto positivi. Come già annunciato dal sindaco Castelli in piazza del Popolo nella serata di martedì grasso, ecco i gruppi in nomination divisi per categoria

ASCOLI PICENO – Tutto pronto per la cerimonia di premiazione che si svolgerà domenica prossima, 10 marzo, nel pomeriggio a partire dalle ore 15,45, nella sala della Ragione a Palazzo dei Capitani, nel corso della quale saranno svelati i vincitori delle varie categorie del concorso mascherato del Carnevale di Ascoli 2019. Vincitori che saranno annunciati, dall’ormai storico presentatore Stefano Traini, tra i gruppi finiti in “nomination” già nella serata di martedì scorso. Saranno inoltre proclamate la Mascherina d’oro e quella d’argento oltre ad altre eventuali menzioni da parte dell’associazione “Il Carnevale di Ascoli”. Prevista anche la consegna di altri premi importanti quali il Premio Lattanzi, il Premio Pignoloni, il premio assegnato come ogni anno da Radio Ascoli e quello dell’associazione di commercianti “Wap”.

Tornando al concorso in maschera, come già annunciato dal sindaco Castelli in piazza del Popolo nella serata di martedì grasso, ecco i gruppi in nomination divisi per categoria.

Categoria A: Pe’ fa la spesa ce vo lu ponte, quille de Cecco che na’ notte è pronte; U perdi’ ne lu vogghier senti’; Quand’l’Ascensio’ mette la cappella… l’ascula’ nen po’ scì senza l’ambrella.

Categoria B: Sei di Ascoli Piceno se…; Li spusce è ite a fa li foto… mo ce fa ll’engà lu cuoll!!!; Vuo’ fa parte de la crema.

Categoria C: #allanimadellanisetta; Ch’ mme sta dentre na votte de ferre; Dice che tutte ce ne aveme una ma lu mie’ è proprie defettuse.

Categoria D: L’anvidia nen volle mai meri’; Ho dato un taglio alla mia vita; Mi scappa…;

Categoria G: Lu semare de sette patrù se meriette de fame; So ternata; Tutt ssù casì pe ddo’ ciammariche;

Categoria OB (Omnia Bona): Ho dato un taglio alla mia vita; Ma tu lu sa la dama nda fa???; Sola soletta e giro.

Categoria Baby (da 0 a 10 anni): Transformer; Ce seme passate ‘na porrata a chemmeniò; Li ciammarice se ne areva’.

I DATI “SOCIAL” E WEB

Numeri importanti anche quelli relativi al Carnevale di Ascoli sui social, con riferimento al periodo dal 27 febbraio al 5 marzo. Sulla pagina facebook ufficiale della manifestazione sono stati 223.600 gli utenti unici raggiunti dai post, con 1.314 nuovi “mi piace” sulla pagina, 146.700 interazioni con i post e 93.435 visualizzazioni di video. Inoltre, 35.700 (su 68.600 persone raggiunte) sono state le visualizzazioni del video sul Carnevale realizzato da Paolo Talamonti.

Inoltre, sono 2.692 le visite al profilo Instagram del Carnevale di Ascoli, con 2.713 interazioni e 9.615 utenti unici raggiunti. Per quel che riguarda le dirette facebook, per la giornata di domenica le persone raggiunte sono state 17.137 , con 7.505 visualizzazioni e 3.197 interazioni, mentre per il martedì sono state 11.637 le persone raggiunte, con 4.914 visualizzazioni e 1.845 interazioni. Per quanto riguarda il sito ufficiale del Carnevale di Ascoli, 2.590 sono state le sessioni di visita, 2.201 gli utenti che hanno visitato il sito e 4.966 visualizzazioni di pagina.

