MONSAMPOLO DEL TRONTO – Ancora uno scontro sull’Ascoli-Mare.

Nella serata dell’8 marzo incidente a Monsampolo del Tronto, sulla Superstrada direzione San Benedetto, con il coinvolgimento di due auto, con molta probabilità si tratta di un tamponamento secondo le prime indiscrezioni.

Sul luogo personale sanitario del 118 giunto in ambulanza per i soccorsi, in ausilio anche i Vigili del Fuoco. Per i rilievi e la gestione della circolazione è intervenuta la Polizia Stradale di Ascoli. Cause in fase di accertamento. Due i feriti, trasportati all’ospedale di San Benedetto per le cure mediche.

Si sono registrati disagi alla circolazione a causa dei vari interventi. Stanno giungendo i carri attrezzi per la rimozione dei mezzi incidentati. Lentamente la viabilità sta tornando alla normalità.

In mattinata un altro sinistro era avvenuto sull’Ascoli-Mare, a Maltignano, con un’auto rovesciata.

