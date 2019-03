I lavori permetteranno di sistemare la viabilità in uscita dal raccordo della Superstrada e raddoppiare lo snodo viario di via Colombo

MONSAMPOLO DEL TRONTO – Forse il lungo letargo invernale sta per finire anche a Monsampolo, non fosse altro che il prossimo 26 maggio si voterà per il rinnovo del Consiglio Comunale e del candidato sindaco. Tuttavia l’ex primo cittadino Pierluigi Caioni manifesta soddisfazione per la presentazione al protocollo della Provincia di un accordo di programma siglato già due anni fa da Magazzini Gabrielli SpA, il Comune di Monsampolo, Piceno Consind e la Provincia di Ascoli. I lavori permetteranno di sistemare la viabilità in uscita dal raccordo della Superstrada e raddoppiare lo snodo viario di via Colombo.

Dal post Facebook di Caioni emerge la sua soddisfazione ma anche una indicazione del prossimo futuro tramite l’hashtag #ilnostrolavorononfiniscequi

Ieri 8 marzo, la Magazzini Gabrielli S.p.A., come da accordo di programma siglato presso il Notaio Caserta tra la stessa… Posted by Pierluigi Caioni on Friday, 8 March 2019

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 57 volte)