I nuovi eletti sono già all’opera. Il direttivo si è riunito subito dopo le elezioni per assegnare le cariche e l’8 marzo per discutere dei progetti in atto e del futuro dell’associazion

ASCOLI PICENO – Nuovo consiglio direttivo per l’associazione Cisi (Centro per l’Integrazione e studi Interculturali). Il 26 febbraio scorso i soci riuniti in assemblea hanno eletto i loro rappresentanti. Confermato alla guida dell’associazione il Presidente Ivano Corradetti che da ormai otto anni è riferimento del Centro, quest’ultimo coinvolto attualmente in numerosi progetti di promozione sociale in diversi comuni della provincia. Alla vicepresidenza nominato Giuseppe Di Caro, che subentra a Marilena Eleuteri, confermata tra i consiglieri del direttivo, insieme ad Anna Laura Biagini (consigliere e tesoriere) e Franco Valeri.

I nuovi eletti sono già all’opera. Il direttivo si è riunito subito dopo le elezioni per assegnare le cariche e l’8 marzo per discutere dei progetti in atto e del futuro dell’associazione, che si propone come sostegno alla cittadinanza sui temi della promozione culturale e sociale, dell’integrazione, della interculturalità e delle attività volte alla creazione di una rete sociale attiva che promuova il territorio come risorsa della comunità stessa.

Cisi opera in collaborazione con molti enti del terzo settore ed è alla continua ricerca di nuovi associati pronti a mettersi in gioco per il bene comune con idee e progetti sostenibili e che diano valore aggiunto alle risorse del territorio

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 11 volte)