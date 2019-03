In un amaro sfogo su Facebook il vice sindaco di Ascoli chiede un confronto aperto e trasparente all’interno del partito per la scelta del candidato sindaco

ASCOLI PICENO – “Forza…forza…forza” è il titolo del post con il quale Donatella Ferretti, vice sindaco di Ascoli, lancia il suo amaro sfogo sul metodo con cui il suo partito, Forza Italia, sta effettuando la scelta del prossimo candidato sindaco alle elezioni comunali. Di seguito il testo completo postato su Facebook:

“Trovo singolare che in un momento topico per un partito politico, quale è quello dell’individuazione del candidato sindaco, dal mio partito, Forza Italia, dopo circa due mesi di attese, di rari (due) incontri, di voci di corridoio e di smentite, la parola definitiva (pare) e certa (forse) arriva per mezzo di dichiarazioni a mezzo stampa e a seguito di un (fantomatico) sondaggio non si sa commissionato da chi e soprattutto con quali criteri.

Trovo altresì imbarazzante che il mio partito, quello in cui milito da più di vent’anni, senza interruzioni, senza esitazioni, senza concessioni al “civismo”, Forza Italia, non abbia ritenuto di confrontarsi al proprio interno con chiarezza e trasparenza di modi e metodi, marginalizzando così una classe politica che governa questa città da due decenni.

Di certo questo è un atteggiamento che rischia di demotivare e allontanare chi come me ha creduto e crede nel dialogo costruttivo e nella dialettica che tengono vivo uno schieramento politico. Tuttavia continuo ad avere fiducia nella possibilità di un confronto aperto e trasparente tra tutti gli esponenti di Forza Italia, che abbia come scopo quello di condividere le scelte e le strategie, senza preclusioni di sorta”.

