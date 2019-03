MALTIGNANO – Scontro in Superstrada nel pomeriggio dell’11 marzo.

Sull’Ascoli-Mare, all’altezza di Maltignano, incidente fra due auto che si sono “toccate”.

Sul luogo personale sanitario del 118, giunto in ambulanza, e Polizia Stradale per soccorsi e rilievi, ancora in fase di accertamento.

Sono segnalati feriti lievi, prontamente curati dai sanitari.

In ausilio anche i Vigili del Fuoco. Nei giorni scorsi si erano verificati altri sinistri in Superstrada.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 89 volte)