E’ stato portato all’ospedale per le cure mediche. Dalle prime indiscrezioni sarebbe stato investito da un veicolo vicino Porta Romana

ASCOLI PICENO – Comincia male la giornata, purtroppo, nel capoluogo. Nella mattinata del 12 marzo si è verificato un incidente ad Ascoli.

Vicino Porta Romana un 51enne è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e portato in ospedale per ulteriori cure mediche. Dalle prime indiscrezioni sarebbe stato investito da un veicolo.

Sul luogo anche le Forze dell’Ordine per i rilievi, in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica.

