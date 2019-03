ASCOLI PICENO – Dieci anni non sono pochi e così il sindaco di Ascoli Guido Castelli, che sta per concludere il suo mandato amministrativo (il Consiglio Comunale sarà rinnovato dal voto del prossimo 26 maggio), ha deciso di terminare in grande.

Sabato infatti alla Sala dei Savi del Palazzo dei Capitani sarà presentato il volume “Tutto quello che conta”, un vero e proprio bilancio di fine mandato. L’appuntamento è alle ore 11: “Il volume ripercorre i momenti più significativi dei dieci anni vissuti da sindaco di Ascoli Piceno. Data l’importanza dell’evento, a moderare l’incontro sarà il noto giornalista Andrea Pancani” si legge nell’invito di presentazione alla stampa.

