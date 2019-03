ASCOLI PICENO – “Innovazioni in agricoltura – utilizzo dei microrganismi utili in viticultura” è il titolo di un convegno che si terrà all’Enoteca Regionale di Offida venerdì 15 marzo alle ore 18. L’evento è organizzato da MsBiotech, azienda specializzata in biotecnologie in agricoltura.

Durante l’incontro tecnico scientifico, rivolto a tutti gli operatori del settore vitivinicolo, si discuterà inoltre di come usare i microrganismi per la gestione della vite considerandone anche l’impatto in relazione allo sfruttamento delle risorse del pianeta. Cercando nel contempo di spiegare come proprio questi scambi tra le piante diventano essenziali anche per la produttività. Tutto ciò grazie proprio alla gestione dei microrganismi fornendo anche strumenti di tipo pratico-applicativo per migliorare la gestione della vite.

