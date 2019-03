Qui la nota stampa in Pdf StarUpGrindAP

ASCOLI PICENO – Innovazione è confronto. E per una giornata Ascoli Piceno sarà un po’ come Palo Alto, in California: il 15 marzo si terrà nel capoluogo piceno il primo incontro targato Startup Grind. Il format che comprende eventi, meeting, workshop e conferenze, è conosciuto in tutto il mondo da chi ha le mani in pasta nel digitale e ha l’obiettivo di divulgare lo spirito e la cultura imprenditoriale, accompagnati dalla giusta conoscenza degli strumenti utili allo sviluppo di nuovi progetti, iniziative e startup.

Favorire il networking, fare rete e formare una comunità locale basata sullo scambio di conoscenze e sulla condivisione di prospettive: Startup Grind chiama all’appello imprenditori, designer, sviluppatori, marketer e comunicatori, esperti di tecnologia e chiunque voglia mettersi in gioco.

Startup Grind Ascoli Piceno nasce dall’impegno di Alessandro Palestini in collaborazione con Enrico Corinti, rispettivamente professionista sambenedettese e imprenditore ascolano, già entrambi in prima linea da anni per gli eventi legati alle startup. L’organizzazione di questo primo incontro ha il supporto dell’Associazione Next e la sponsorship di Webeing, agenzia di Agile Digital Marketing del Piceno.

“Questo format nasce in America in partnership con Google Ventures – spiega Alessandro Palestini – per diffondere la cultura

d’impresa e stimolare l’imprenditorialità. Viste le difficoltà che ci sono nel nostro territorio, soprattutto a carattere economico, ci è

sembrato una buona idea “adottarlo” e replicarlo qui. Ci auguriamo che sia un evento che possa essere d’ispirazione per il tessuto

locale e dia impulso verso nuove forme di imprenditoria”-

L’evento sarà ospitato nella Bottega del Terzo Settore e la speaker di questa edizione inaugurale è Ilaria Barbotti, marchigiana doc: esperta di dinamiche social e web, imprenditrice nel campo delle digital PR è fondatrice di IgersItalia e autrice per Hoepli di “Instagram Marketing” alla sua seconda edizione. A partire dalle ore 18, dopo l’apertura dell’evento, Ilaria Barbotti svelerà i segreti del Digital PR, il buono e il meglio del lavoro legato alle nuove figure digitali e agli sviluppi di contenuti, ad esempio quelli diffusi su Instagram.

Il format prevede una parte dedicata alle domande che arriveranno dal pubblico e sarà occasione di confronto e ispirazione per chi è in cerca di opportunità in chiave digitale. Successivo allo speech, il momento dedicato al networking, che è anche il cuore del format stesso.

L’evento è gratuito con ingresso libero: per partecipare è necessaria la registrazione → http://bit.ly/startup-grind-ap

