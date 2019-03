ASCOLI PICENO – Arriva il terzo appuntamento del 2019 per il Mercatino Antiquario nella cornice storica del centro di Ascoli Piceno, l’evento che ogni terza domenica del mese e sabato precedente, da più di vent’anni, anima le vie del centro storico cittadino, presentando al pubblico e agli amanti del genere una grande quantità di oggetti che costituiscono la storia e l’identità della nostra civiltà, regalando il piacere della scoperta e la ricerca del pezzo raro o curioso.

Dalle 10 alle 20 il 16 e 17 marzo spazio quindi all’antiquariato, al collezionismo, al modernariato, al vintage, in piazza del Popolo, piazza Arringo e chiostro di S. Francesco, ma anche ai settori dell’artigianato e dell’enogastronomia, ospitati come sempre in piazza Roma e via del Trivio.