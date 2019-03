Annalea Vallesi

ASCOLI PICENO – Un monumento della musica a livello mondiale: Ennio Morricone sarà omaggiato da un concerto che si terrà domenica 17 marzo alle ore 20.30 al Teatro Filarmonici di Ascoli Piceno. L’ingresso sarà libero: il concerto è promosso e organizzato con il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno, della Associazione “Nuovi Spazi Musicali”, dell’Istituto “Spontini” nonché del “Lions Club” di Ascoli e delle associazioni culturali “Culturalmente Insieme” e “La Corolla”.

Tale appuntamento è stato presentato alla sala “De Carolis e Ferri” del palazzo dell’Arengo ad Ascoli, alla presenza del Sindaco Guido Castelli, del vicesindaco Donatella Ferretti, della Direttrice dell’Istituto “Spontini” Maria Puca, del Maestro Ada Gentile e di Umberto Alessandrini che ha accompagnato i suoi alunni dell’istituto Ipsia di Ascoli ed è anche Presidente del “Lions Club” di Ascoli Piceno. Il concerto sarà presentato da Donatella Ferretti e Pierpaolo Salvucci.

Ada Gentile ha ricordato la prolificità del Maestro Morricone e di come abbia scritto molta musica per bambini e ragazzi, quindi questo incontro musicale è rivolto soprattutto ai ragazzi. Ci sarà una formazione musicale “L’ensemble Pentarte” diretta dal Maestro Stefano Cucci, che eseguirà alcuni dei brani più famosi del Maestro Morricone insieme ad opere a lui dedicate e scritte appunto dalla stessa Ada Gentile, da Albino Taggeo e da Stefano Cucci (stretto collaboratore di Morricone).

Nella formazione “Ensemble Pentarte” suoneranno anche giovani allievi dell’Istituto Spontini, e precisamente due violini: Sofia Amurri e Irene Tosti, e il violoncello di Maria Laura Travaglini. Il Maestro Ada Gentile con “Nuovi Spazi Musicali” è la promotrice di un festival di musica contemporanea che si tiene nel mese di ottobre e l’Istituto Spontini collabora anche in questo festival con propri allievi e giovani musicisti. Il pezzo composto da Ada Gentile e che sarà eseguito durante la serata di domenica 17 è “Ho scritto una canzone”, per pianoforte.

Donatella Ferretti ha ringraziato l’istituto Spontini e Ada Gentile per la loro opera promozionale nel campo musicale. Ha parlato poi anche del Mario Giorgi che nel concerto dedicato a Morricone dirigerà i cori dello Spontini e delle voci bianche dell’associazione “La Corolla” (nata a Monticelli nella parrocchia di Santi Simone e Giuda), accompagnati al pianoforte da Erika Jade Grelli.

Maria Puca ha anch’essa ringraziato Ada Gentile per la scelta di alcuni allievi dell’Istituto Spontini che coinvolge in eventi formativi come questo, consentendo loro di confrontarsi e di fare una importante esperienza musicale. Ha ringraziato inoltre Mario Giorgi direttore dei cori di voci bianche e dello Spontini per aver scelto di eseguire “Gam gam”, nome della musica che fa da colonna sonora al film “Iona che visse nella balena”, e il tema di “Nuovo Cinema Paradiso”.

Umberto Alessandrini ha invitato tutti a partecipare, soprattutto i più giovani.

Da ultimo il sindaco Castelli ha confessato dei numerosi tentativi fatti dalla amministrazione comunale ma anche da Ada Gentile per invitare ad Ascoli Ennio Morricone, rimasti purtroppo inevasi. Questo concerto però sarà una occasione di incontro della cittadinanza con la sua musica e le suggestioni della sua ispirazione senza tempo e senza spazio.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 286 volte)