Venerdì 15 marzo una bella occasione per i fan della giovane artista, reduce dal Festival di Sanremo 2019 insieme a Shade

ASCOLI PICENO – Appuntamento con la musica italiana, nei prossimi giorni, nell’Ascolano.

Venerdì 15 marzo, al centro commerciale “Città delle Stelle”, ci sarà la giovane cantante Federica Carta. Eseguirà un minilive e il firmacopie del suo nuovo album “Popcorn”.

Una grande occasione, per i suoi fan, di incontrare la giovane artista. La cantante è molto in voga nel panorama italiano della musica ed è reduce dal Festival di Sanremo 2019 dove ha duettato con Shade.

Filo conduttore del nuovo album è il tema dell’amore e di cui Federica Carta è autrice: al suo interno, sette tracce tra cui “Senza farlo apposta”, il brano sanremese e “Mondovisione”, colonna sonora del film “La befana vien di notte”.

Per accedere al firmacopie con Federica Carta è necessario presentare il Cd “Popcorn” e la liberatoria privacy per le riprese video-fotografiche obbligatoria per tutti i partecipanti, minorenni e maggiorenni.

Chi acquista il Cd presso “Mondadori Bookstore” e Ipercoop del “Città delle Stelle” (bisogna conservare lo scontrino) riceverà un pass prioritario, uno per ogni CD: con un pass può entrare una sola persona, ad eccezione di due parenti.

La liberatoria, scaricabile sul profilo Facebook del “Città delle Stelle”, andrà consegnata al personale a bordo palco prima di salirvi.

Sarà presente un fotografo ufficiale e le foto saranno tutte pubblicate sul profilo Facebook del “Città delle Stelle”.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 103 volte)