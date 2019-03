ASCOLI PICENO – I bianconeri di mister Vivarini sono già partiti per Verona, dove domani affronteranno l’Hellas di mister Fabio Grosso alle 18 al Bentegodi, match valido per la 29° giornata del Campionato Serie BKT.

Ad arbitrare sarà Luigi Pillitteri della sezione di Palermo. Gli Assistenti sono Mattia Scarpa di Reggio Emilia e Fabio Schirru di Nichelino. Quarto Ufficiale Daniele Minelli della sezione di Varese.

Sono 24 i bianconeri convocati da Mister Vivarini, torna a disposizione il portiere Lanni. Fra gli indisponibili anche Valentini, che non ha recuperato del tutto dal problema alla spalla: Bacci, Lanni, Milinkovic-Savic; Andreoni, Brosco, D’Elia, Laverone, Padella, Quaranta, Rubin; Addae, Baldini, Casarini, Cavion, Chajia, Coly, Frattesi, Iniguez, Troiano; Beretta, Ciciretti, Ngombo, Ninkovic, Rosseti

Indisponibili: Ardemagni, Valentini; Squalificati: Ganz; Diffidati: Addae, Ardemagni, Brosco, Cavion, Ninkovic, Troiano.

Davide Frattesi è stato convocato in Nazionale Under 20 per la disputa delle due partite valide per il Torneo Otto Nazioni Italia-Repubblica Ceca, in programma allo stadio Comunale “Carlo Speroni” di Busto Arsizio il 21 marzo alle ore 16:00 e Svizzera-Italia, che si disputerà il 25 marzo alle ore 19:00 allo Stadium Kleinfeld di Kriens. Frattesi domenica prossima raggiungerà il ritiro azzurro di Novarello e resterà a disposizione del Tecnico Federale Paolo Nicolato fino al 26 marzo.

