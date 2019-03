CASTIGNANO – A due settimane dalla conclusione del Carnevale, Castignano non si ferma ma riparte con un’altra serata di intrattenimento e divertimento: Saint Patrick’s Day.

In onore della festa per il patrono dell’Irlanda, ormai celebrata ampiamente in Italia e tutto il mondo, la Pro Loco torna Sabato 16 Marzo con un apprezzatissimo evento, la serata a tema “irish”.

Location più adatta non potevano che essere “le grotte”, locale incastonato nel Centro Storico del borgo, con le sue suggestive volte ed un ulteriore addobbo scenografico ad ospitare la serata.

Dalle ore 20,00 si potranno comodamente gustare piatti della tradizione irlandese (tra uova e pancetta, spezzatino alla Guinness, hamburger, fagioli, patate, ecc..), e sorseggiare una selezione delle migliori birre alla spina tipiche del Paese del Nord Europa (Guinness, Kilkenny, Harp lager). Il tutto accompagnato dalla musica celtica-folk live della band “Jolly Bagger”.

Castignano dunque “si tinge di verde”, partendo da una gustosa cena a tema e proseguendo fino a tarda notte tra balli, birre e divertimento assicurato.

Per ulteriori info, pagina Facebook Pro Loco Castignano e cellulare dell’Organizzazione 339 8370941.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.