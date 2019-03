ASCOLI PICENO – Sabato 16 marzo, per tutto il giorno, al Centro Commerciale Città delle Stelle di Ascoli Piceno la Polizia di Stato sarà presente per dimostrazioni ed incontri che culmineranno nella consegna, da parte di un rappresentante del Centro Commerciale Città delle Stelle, di un defibrillatore alle Volanti della Questura di Ascoli Piceno.

Il programma di eventi coinvolgerà la Polizia Scientifica, la Polizia Stradale e le Unità Cinofile: all’interno dello stand i visitatori potranno ammirare anche delle divise storiche e delle macchine fotografiche d’epoca, la prima risalente agli Anni Cinquanta, una Reflex a doppia lente ed una telecamera a nastro appartenenti alla Polizia di Stato.

Si inizia, di mattina, con una dimostrazione dei rilievi che la Polizia Scientifica fa con la sua valigetta, che sarà presentata completa di tutta la strumentazione per il rilievo delle impronte, per la successiva repertazione allo scopo di cristallizzare le prove sulla scena del crimine, in linea con la certificazione ISO/IEC 17025: chi vorrà, potrà anche farsi prendere e portare a casa, in ricordo dell’evento, le proprie impronte digitali dattiloscopiche.

Tre scolaresche dell’Istituto Scolastico Comprensivo Castel di Lama 1 seguiranno un seminario di educazione stradale ed uno sui pericoli del cyberbullismo: la Polizia Stradale sarà presente con le sue apparecchiature per rispondere alle domande dei presenti.

Nel pomeriggio, dalle ore 16 continuerà l’attività della Polizia Scientifica e Stradale a seguire intorno alle ore 16.30 la rappresentazione delle tecniche operative usate dalle Unità Cinofile della Polizia di Stato; poi ci sarà la cerimonia ufficiale di consegna del defibrillatore alle Volanti della Questura di Ascoli Piceno, da parte del Centro Commerciale Città delle Stelle, con una dimostrazione del loro uso da parte di un componente del Comitato di Ascoli Piceno della Croce Rossa Italiana.

Per tutti i ragazzi, uno zaino a sacco con il logo della Polizia di Stato e del Centro Commerciale Città delle Stelle: un’originale e nuova “Experience da vivere”, nell’ambito del progetto voluto da IGD (Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A.).

