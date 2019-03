OFFIDA – La Promostar Eventi, dopo le varie serate di Selezioni e Semifinali, organizza le due serate conclusive del 24° Festival dell’Adriatico – Premio Alex Baroni 2019 nelle giornate di Sabato 16 e Domenica 17 nella splendida location del Teatro Serpente Aureo di Offida.

La prima serata Finale di sabato 16 vedrà protagonisti i giovani talenti della musica in gara con le categorie Junior, Giovanissimi e Interpreti Cover.

Si esibiranno Sofia Bevilacqua con “Never enough”, Marzia con “Get it right”, Maria Silenzi con “La sera dei miracoli”, Federica Di Girolamo con “If I ain’t got you”, Elisa Luciani con “A million voices”, Dalila Pierantozzi con “It’s oh so quiet”, A & F duo con “Safe and sound”.

Per gli interpreti cover:

Silvia Santini con “Gli uomini non cambiano”, Mariano Bassetti con “Per sempre”, Giada Tripaldi con “know where I’ve been”, Gaya con “And I am telling you”, Francesca Talamonti con “Gone”, Francesca Pesce con “Hallelujah”, Chaira Scataglia con “Piazza grande”, Chiara Paoli con “Quel posto che non c’è”, Angela D’Agruma con “I’m here”.

Per il Premio CoverMania 2019 Tributo speciale a Luciano Ligabue degli Star Liga, dello spettacolo anche la Danza orientale di Aisha e Le Belly Emotions, il flauto del Maestro Giacomo Lelli con un tributo al grande Goran Kuzminac, e il partenopeo Ray, alias Salvatore Iuorio, vincitore della prima edizione del Festival nel 1996; in Giuria tra i tanti esperti del settore, l’arrangiatore di Mina e di tanti altri big della canzone italiana il Maestro Stefano Bacilli accompagnato dal cantante abruzzese Aldo Ruggieri; conduce Luca Sestili; al termine premiazioni di categoria.

Inizio dalle 20,30, ingresso al Teatro € 10, info e prenotazioni posti festivaldelladriatico@gmail.com

La seconda serata Finale 24° Festival dell’Adriatico Premio Alex Baroni 2019 si svolgerà dalle 17.30 con protagonisti i giovani talenti della musica in gara con i brani inediti:

X Giova (Band) con “Il cuore sul cortile”, Sharin con “L’amore impossibile”, Sasacleanup con “Speed”, Marika De Felice con “Fermoimmagine”, Ludovica Galliani con “Col cuore in mano”, Luca Calvaresi con “Ancora un selfie”, Keys con “La campana”, Jacopo Micantonio con “Ovunque sarai”, Ilaria Rocchetti con “Cosa abbiamo perso”, Gloria Galassi con “Prima di andare”, Freedom con “Saluti da Ibiza”, Francesca Degnitti con “Io sarò tu sarai”, Federica Martelli con “Risposte non ho”, Azzurra con “Castelli di sabbia”.

Ospiti e in Giuria il cantautore Giuseppe Povia, Silvia Mezzanotte ex Matia Bazar, il comico Claudio Sciara, la vincitrice della scorsa edizione Giulia Toschi, poi la Danza orientale di Aisha e Le Belly Emotions, e il grande flauto del Maestro Giacomo Lelli, conduce Luca Sestili; al termine tutte le altre premiazioni.

Inizio spettacolo dalle 17,30, ingresso al Teatro euro 10,

Durante le serate verrà presentato il nuovo Cd Compilation 2018 del Festival che raccoglie i primi classificati della precedente edizione, ora disponibile; nel Foyer del Teatro sarà possibile portare a casa il CD Compilation 2018 insieme ad un altro a scelta degli anni precedenti, con una offerta minima di 10 euro; il ricavato verrà devoluto come ogni anno all’A.M.B.A.L.T. Associazione marchigiana per la cura dei bambini malati di leucemie e tumori dell’Ospedale Salesi di Ancona.

Info e prenotazioni posti festivaldelladriatico@gmail.com www.festivaldelladriatico.net

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.