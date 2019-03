Ventinovesima giornata di andata Campionato Serie BKT 2018/2019 a Verona, l’Ascoli di mister Vivarini scende in campo alle 18 al “Bentegodi”. Veneti a 45 punti in classifica mentre i bianconeri invece vantano 31 punti in 25 partite, due gare in meno.

Ventinovesima giornata di andata Campionato Serie BKT 2018/2019 a Verona, l’Ascoli di mister Vivarini scende in campo alle 18 al “Bentegodi”. Veneti a 45 punti in classifica mentre i bianconeri invece vantano 31 punti in 25 partite, due gare in meno.

Ascoli che scende in campo con la sola novità Ciciretti in avanti insieme a Rosseti al posto di Giacomo Beretta, mister Grosso sceglie Pazzini dal primo minuti affiancato da Lee e Laribi.

FORMAZIONI UFFICIALI

VERONA (4-3-3): Silvestri; Bianchetti, Marrone, Empereur, Balkovec (69′ Di Gaudio); Faraoni, Gustafson, Henderson; Lee, Pazzini (86’Danzi), Laribi (73′ Di Carmine,). A disposizione: Ferrari, Berardi, Vitale, Almici, Traorè, Crescenzi, Colombatto, Tupta. Allenatore: Grosso

ASCOLI (4-3-1-2): Milinkovic-Savic; Laverone (89′ Andreoni), Brosco, Padella, D’Elia; Addae, Troiano (75′ Cavion), Frattesi; Ninkovic; Ciciretti, Rosseti (30′ Beretta). A disposizione: Lanni, Quaranta, Rubin, Iniguez, Baldini, Casarini, Chajia, Coly, Ngombo. Allenatore: Vivarini

Arbitro Pillitteri della sezione di Palermo.

Reti:- 9′ Rosseti, 35′ Pazzini

Ammonizioni:- Gustafson, Marrone (V.), Addae (A.), Ninkovic (A.), Beretta (A.), Di Gaudio (V.)

Espulsioni: Lee (V.)

Note:304 i tifosi bianconeri al seguito, Vivarini espulso per proteste al 26esimo. 3′ Minuti recupero p.t

CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

96′ TERMINA il match dopo 5 minuti di recupero

94′ Di Carmine falloso su Padella lo trascina fuori dal campo iniziano una serie di battibecchi

73′ esce Troiano infortunato al suo posto Cavion

71′ contropiede portato avanti da Ciciretti, tiro di Beretta e parata senza problemi di Silvestri

62′ bel colpo di testa di Beretta ben indirizzato ma debole

57′ ammonito anche Beretta per fallo su Bianchetti

49′ incursione di Lee verso l’area bianconera, tiro e deviazione in corner

PRIMO TEMPO

89′ ammonito Di Gaudio per simulazione in un contrasto con Laverone al limite dell’area

85′ espulso Lee per fallo su Ninkovic da dietro

51′ Milinkovic miracoloso su Pazzini in uscita bassa al limite dell’area piccola

48′ termine prima frazione

47′ Lee serve Henderson in area, che cerca la conclusione violenta a pochi metri dalla porta e pallone sul fondo

40′ corner dalla destra e Marrone con la coscia sfiora il palo

35′ GOL PAZZINI. Frattesi perde palla sulla trequarti, Lee la recupera serve Pazzini che a tu per tu con Milinkovic torva il corridoio giusto per infilare in rete

34′ Beretta conquista una punizione dai 25 metri sulla sinistra, sulla palla Ninkovic palla al centro ma nulla da fare

32′ azione pericolosa in area bianconera e miracolo di Milinkovic su tiro ravvicinato di Pazzini

29′ Rosseti non ce la fa e si accascia a terra al suo posto pronto Beretta

26′ Marrone fuori tempo piede a martello su Rosseti entra sulla caviglia del calciatore bianconero, ammonito, graziato dal direttore di gara. Espulso Vivarini per proteste

23′ filtrante perfetto di Ninkovic per Addae, conclusione secca pericolosa sul primo palo da fuori area, palla in corner

22′ cross di D’Elia e colpo di testa di Rosseti e pallone che accarezza il palo

15′ Verona pericoloso in area con Pazzini, ci pensa Brosco a chiudere la manovra

9′ GOOOOOOOOOOOOOL ROSSETI- esecuzione perfetta di Rosseti che impatta bene infilando un rasoterra in diagonale su una punizione battuta da Ninkovic dai 30 metri dalla destra.

3′ fallo su Addae gioco fermo ma nessun problema per il centrocampista bianconero

0- Inizio a ritmi molto veloci

