ASCOLI PICENO – Un sondaggio che non ha valenza scientifica ma che potrebbe aiutare a cogliere l’umore della piazza ascolana in merito a chi potrebbe essere il candidato del centrodestra preferito per le elezioni del 26 maggio. Andrea Maria Antonini, da una parte, per la Lega, e Piero Celani, dall’altra, per Forza Italia. Con i rumors delle ultime ore che danno il nome di Antonini favorito anche per un accordo che ci sarebbe stato al tavolo romano dove si sono incontrari Salvini (Lega), Meloni (Fratelli d’Italia) e Tajani (Forza Italia, quest’ultimo molto vicino a Celani però). Tutto, però, smentibile da un momento all’altro.

Il sondaggio resterà aperto per una settimana sulla pagina Facebook di Piceno Oggi.

Naturalmente sappiamo che esistono altri possibili aspiranti candidati sindaco nel centrodestra, ma per il momento concentriamo la nostra attenzione sui due principali antagonisti anche perché rappresentanti delle due principali forze politiche del centrodestra ascolano (alle elezioni politiche 2018 la Lega raccolse il 14,5% e Forza Italia il 12,7%).

