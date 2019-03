Le ditte interessate hanno tempo fino al 22 Marzo per presentare la manifestazione di interesse. Tra tutte saranno estratte 15 ditte, in seduta pubblica il 27 marzo, che parteciperanno alla gara per l’aggiudicazione dei lavori

FOLIGNANO – E’ stato pubblicato da ieri il bando per manifestare l’interesse a partecipare alla gara di affidamento dei lavori relativi alla realizzazione dei moduli scolastici provvisori della scuola primaria di Piane di Morro.

Le ditte interessate hanno tempo fino al 22 Marzo per presentare la manifestazione di interesse. Tra tutte saranno estratte 15 ditte, in seduta pubblica il 27 marzo, che parteciperanno alla gara per l’aggiudicazione dei lavori.

“Una procedura d’urgenza per fare in modo che la struttura sia pronta dal prossimo settembre per l’inizio dell’attività scolastica. Per maggiori info potete consultare la pagina della Stazione Unica Appaltante della provincia di Ascoli Piceno alla quale il Comune ha affidato le procedure di gara” commenta su facebook il sindaco di Folignano Angelo Flaiani.

