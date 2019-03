OFFIDA – I cittadini sono invitati, il 21 marzo, all’appuntamento per il prossimo Forum per il Programma di Luigi Massa, candidato sindaco per il Gruppo Offida Solidarietà e Partecipazione.

L’incontro si terrà alle ore 21 presso il Circolo E. Fabrizi a Santa Maria Goretti e si discuterà delle seguenti tematiche: urbanistica ed edilizia, opere pubbliche, progetti sisma, imprenditoria e artigianato.

Continua con questo terzo appuntamento la campagna di ascolto e di condivisione voluta da Massa, in vista delle amministrative di maggio, allo scopo di coinvolgere esperti nei vari settori e tutta la cittadinanza per fissare i nuovi obiettivi per la crescita della città di Offida.

Ricordiamo che il 23 febbraio sono già state affrontate le tematiche di Turismo, Accoglienza, Tradizioni e Cultura; mentre il 9 marzo si è parlato di Sostegno alle fragilità sociali, Volontariato e Sanità di comunità, Scuola e Formazione con attenzione all’Infanzia. Nei due passati incontri sono state due le parole chiavi fondamentali: formazione e fare rete.

