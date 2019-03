OFFIDA – “Tutti con i Giusti” è l’appuntamento che si terrà al Serpente Aureo venerdì 22 marzo alle ore 10:15 organizzato dall’Ic Falcone Borsellino di Offida (scuola Primaria e Secondaria di I grado) in collaborazione con il Comune.

La mattinata si aprirà con i canti dei studenti e con il saluto di Gabriele Nissim, presidente dell’Associazione Gariwo (Gardens of the Righteous Worldwide), un’organizzazione no profit con sede a Milano che svolge la sua attività a livello internazionale. La Giornata dei Giusti nasce proprio da una proposta della Gariwo, e fu poi proclamata nel 2012 da Parlamento europeo, proprio per per commemorare coloro che si sono opposti con responsabilità individuale ai crimini contro l’umanità e ai totalitarismi.

Di seguito ci saranno gli interventi degli alunni della Primaria, della Secondaria di 1° grado e del Consiglio comunale dei Ragazzi.

Si tratterà anche il tema del bullismo con la Psicologa Psicoterapeuta dell’Unione dei Comuni della Vallata, la dottoressa Francesca Maltesi, al quale seguirà la performance di Sand Art incentrata sullo stesso argomento, a cura dell’artista Ermelinda Coccia. Previsto, infine, l’intervento delle autorità. Al Serpente Aureo, per l’occasione, verranno esposti gli elaborati grafici realizzati dagli alunni. Al termine dell’incontro è prevista anche una visita al Giardino dei Giusti a Santa Maria della Rocca

“Il Comune, per l’occasione, consegnerà a ogni classe delle scuole di Offida la bandiera dell’Europa – commenta il Sindaco Valerio Lucciarini – sarà un modo per far comprendere, ai piccoli cittadini offidani, l’importanza di vivere in un Continente in cui, da oltre 70 anni, regnano gli ideali di unità, solidarietà e armonia tra i popoli. Questi sono valori imprescindibili, di cui andare fieri ma che non bisogna però dare per scontati”.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

