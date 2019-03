Si tratta della Spiaggia delle Due Sorelle di Sirolo in provincia di Ancona, dichiarata la migliore d’Italia. Batte la Baia del Buon Dormire nel Salernitano e Punta Prosciutto di Porto Cesareo

ANCONA – Si tratta di una delle classifiche più attese dell’anno per quanto riguarda il comparto turistico: la classifica che redige ogni 12 mesi il portale Skyscanner.it.

Per il 2019 la spiaggia più bella dello Stivale è marchigiana, la prima delle 15 spiagge in lista è infatti quella delle “Due Sorelle” di Sirolo (An).

“Gli amanti delle spiagge dalla bellezza semplice e spartana si innamoreranno di questo candido “fazzoletto” bagnato dall’Adriatico” scrivono nella descrizione quelli di Skyscanner che hanno premiato la spiaggia anconetana preferendola, sul podio, alla “Baia del Buon Dormire” di Palinuro (Salerno) e a “Punta Prosciutto” di Porto Cesareo in provincia di Lecce.

