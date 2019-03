Restano a casa l’infortunato Ngombo e Laverone, che deve terminare di scontare la giornata di squalifica. Assente Frattesi, in Nazionale Under 20. Sul fronte giallorosso invece, il portiere Vigorito ha ripreso ad allenarsi regolarmente. Hanno seguito un allenamento differenziato Palombi, Bovo, Fiamozzi e Scavone.

ASCOLI PICENO – L’Ascoli è atteso a Lecce nel recupero del match che fù sospeso per l’infortunio di Scavone. Sono 24 i bianconeri convocati da Mister Vivarini al termine della seduta di allenamento, che la squadra ha svolto questa mattina al Picchio Village: torna a disposizione dopo tre mesi l’attaccante Matteo Ardemagni, mentre restano a casa l’infortunato Ngombo e Laverone, che deve terminare di scontare la giornata di squalifica inflittagli dopo la gara Ascoli-Perugia del 26 gennaio scorso. Assente Frattesi, in Nazionale Under 20.

Questo l’elenco dei calciatori, che alle ore 12 partirà alla volta di Lecce, dove è in programma l’allenamento di rifinitura: PORTIERI – Bacci, Lanni, Milinkovic Savic DIFENSORI – Andreoni, Brosco, D’Elia, Padella, Quaranta, Rubin, Valentini CENTROCAMPISTI – Addae, Baldini, Casarini, Cavion, Chajia, Coly, Iniguez, Troiano ATTACCANTI – Ardemagni, Beretta, Ciciretti, Ganz, Ninkovic, Rosseti Indisponibili: Ngombo. Squalificati: Laverone Diffidati: Ardemagni, Beretta, Brosco, Cavion, Troiano

Sul fronte giallorosso invece, il portiere Vigorito ha ripreso ad allenarsi regolarmente. Hanno seguito un allenamento differenziato Palombi, Bovo, Fiamozzi e Scavone. Domani allenamento nel pomeriggio, a porte chhiuse, al Via del Mare. Il centrocampista del lecce, Tabanelli nelle dichiarazioni ufficiali rilasciate si augura la vittoria contro i bianconeri: “ Certamente nel girone di ritorno le difficoltà per tutti aumentano, perché ogni squadra ha un obiettivo da perseguire e il tempo per recuperare ad eventuali errori è sempre meno. Anche se ragioniamo su una gara alla volta, ci aspettano tre gare consecutive al Via del Mare. I nostri tifosi ci hanno sempre seguito in maniera numerosa e calorosa, il nostro augurio è che possano essere sempre di più a sostenerci e aiutare per cercare di ottenere il massimo da queste partite in casa, che sono fondamentali per il nostro campionato.”

