Il gesto vuole essere un ringraziamento ma soprattutto una testimonianza per il comportamento dei due club che lo scorso 1° febbraio rinviarono la gara e anteposero alle ragioni dello spettacolo la salute di Manuel Scavone

ASCOLI PICENO – Nel prepartita di Lecce-Ascoli, recupero della 22^ giornata della Serie B, in programma sabato 23 marzo alle ore 18, il presidente della Lega B Mauro Balata consegnerà due targhe ai presidenti delle due società, Saverio Sticchi Damiani e Giuliano Tosti.

Un gesto che vuole essere un ringraziamento ma soprattutto una testimonianza per il comportamento dei due club che lo scorso 1° febbraio, in accordo con la Lega B e il suo presidente, rinviarono la gara e anteposero alle ragioni dello spettacolo la salute di Manuel Scavone, il quale perse i sensi dopo uno scontro di gioco con la conseguente preoccupazione di staff, tifosi e degli altri giocatori per le condizioni del compagno e collega.

“Con questo riconoscimento – spiega Balata – vogliamo ribadire come nello sport non si possa prescindere dal rispetto verso l’uomo, in questo caso l’atleta, quale fondamento su cui costruire un calcio umano e quindi vicino alla gente”.

Il cerimoniale prevede la consegna delle targhe in campo al termine del riscaldamento dei giocatori. Alla cerimonia sarà presente anche Scavone, al quale il presidente Balata e la Lega B rinnovano l’augurio per un veloce ritorno al calcio giocato.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.