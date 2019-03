ASCOLI PICENO – Alla vigilia di Lecce-Ascoli, recupero della 22^ giornata di Serie B sospeso dopo appena 4 secondi di gioco per il terribile scontro che mise in pericolo di vita Manuel Scavone, parla il tecnico bianconero Vincenzo Vivarini.

“Arriviamo a questa gara con dei problemi – le parole del mister – speravamo di arrivarci meglio perché abbiamo alcune defezioni, Ardemagni è rientrato ma chiaramente non è al top della condizione, quindi in linea di massima siamo la squadra di un mese e mezzo fa. Per noi la partita è importante perché in questo momento dobbiamo guardare molto alla salvezza, sarebbero punti vitali, dobbiamo assolutamente chiudere prima possibile il discorso salvezza”.

“Non avremo Laverone – prosegue Vivarini – ma aspettavo da tanto la possibilità di far giocare Andreoni per valutarlo, lo ritengo un giocatore di grande qualità, sarà un’opportunità molto importante per lui; non ci sarà Frattesi, in Nazionale e quindi a centrocampo si va a riproporre un altro discorso, avremo altre caratteristiche ma chiunque scenderà in campo sarà all’altezza. La squadra è in condizione ed ha voglia di fare bene, è una gara in cui troveremo un ambiente totalmente ostile, il Lecce avrà una grande spinta da parte del pubblico di casa, quindi dovremo dimostrare grande personalità e tanto carattere”.

“Il Lecce è squadra ben delineata sia nella fase di non possesso che in quella di possesso – continua il tecnico bianconero – ripete molto le situazioni, nella fase difensiva sono molto ordinati e poi hanno un gran palleggio in fase di possesso palla, riescono a lavorare bene sulla catena di destra così come su quella di sinistra e saremo stimolati a lavorare molto senza palla. Avremo di fronte un avversario con individualità importanti: La Mantia, Mancosu e Falco in questo periodo sono in condizione, ma anche Tachtsidis e Petriccione sono di un livello molto alto. Non firmerei per un pareggio, bisogna giocarsi la partita con coraggio, aggressività, con le idee chiare sul da farsi, mi interessa fare una prestazione molto importante. Se riusciremo in questo, il pareggio, come è capitato a Verona, ci starebbe stretto”.

