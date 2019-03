Il numero uno dell’associazione che gestisce la manifestazione: “Facciamo conoscere la città non solo per le olive e la Quintana”

ASCOLI PICENO – Si sente già la mancanza di un appuntamento ormai definito un classico dell’inverno ascolano.

Parliamo del Carnevale di Ascoli Piceno, terminato qualche settimana fa. Il 23 marzo, in Comune, si è svolta una conferenza stampa con il sindaco Guido Castelli e parte dello staff dell’associazione “Il Carnevale di Ascoli” con la presenza anche del presidente Marco Olori.

Il numero uno dell’ente ha dichiarato ai microfoni dell’Arengo Tv: “Grazie a tutti quelli che hanno creduto al Carnevale. Il meteo ci ha aiutato, è vero, ma c’è stata partecipazione da Comuni limitrofi e non solo. Presenze da tutto il Centro Italia e oltre. Manifestazione riuscita grazie agli oltre mille attori che hanno preso parte all’edizione 2019 – aggiunge – dobbiamo apportare dei correttivi per migliorare e portare ancora più gente ad Ascoli. Facciamo conoscere la città non solo per le olive, per la Quintana ma anche per il Carnevale”.

Qui il video (Arengo Tv)

Marco Olori, rendiconto del Carnevale di Ascoli edizione 2019 Gepostet von ArengoTV am Samstag, 23. März 2019

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.