Lecce – I bianconeri questa mattina hanno svolto a Lecce una seduta di allenamento e nel pomeriggio partiranno alla volta del ritiro di Roma, dove proseguiranno la preparazione in vista del prossimo impegno di campionato con il Benevento, in programma al Del Duca sabato pomeriggio. Col Benevento mancheranno certamente gli squalificati Addae, Ganz e Ninkovic. Rientrarà dalla Nazionale Under 20 Frattesi, che martedì si riunirà al gruppo dopo il match con la Svizzera di lunedì sera.