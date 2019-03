ASCOLI PICENO – Dopo la proposta di “Ascolto e Partecipazione” di riunire il centrosinistra sotto il loro candidato, il medico Emidio Nardini, a rispondere è il segretario di Mdp Articolo Uno Nello Tizzoni che invita il comitato a non dividere il centrosinistra e lancia un appello affinché anche loro sostengano il candidato designato della coalizione, il giornalista Pietro Frenquellucci.

“Riguardo la coalizione di centro sinistra – le parole di Nello Tizzoni – in qualità di segretario cittadino di MDP Art. Uno, evidenzio che con il PD abbiamo avuto in questi mesi un franco e costruttivo rapporto. Abbiamo elaborato il programma, abbiamo condiviso molti aspetti, abbiamo discusso insieme al PSI locale quale figura poteva essere in grado di raccogliere quanto da noi discusso sul programma e scuotere un elettorato in città. Non solo io come MDP Articolo Uno, il PSI e il Pd ci siamo spesi di telefonate e di chat per invitare al tavolo anche Ascolto e Partecipazione in modo attivo per contribuire alla discussione”.

“Questo non può essere smentito in quanto siamo pieni messaggi in tal senso – continua il segretario di Mdp – non sono mai venuti a discutere. Mai e poi mai abbiamo avuto una risposta. Ho notato solo voglia di far danno ad una coalizione che forse questa volta avrebbe avuto qualche possibilità di vincere. Ho notato ancora vecchi conflitti tra uno e l’altro e nessuna voglia di unire veramente il centrosinistra. Presentare alla stampa il candidato Nardini, persona che non si discute per il suo valore sotto tutti gli aspetti, dicendo o questo o niente è indubbio un metodo per non costruire nulla”.

“La persona scelta ora, il giornalista Pietro Frenquellucci il quale deve sciogliere la sua riserva entro oggi – prosegue Tizzoni – è una persona suggerita da noi di Art. Uno e dal PSI e che poi il PD ha elaborato al suo interno e che il suo gruppo dirigente è riuscito nel far votare all’unanimità nell’Unione comunale dell’altro giorno. Cosa vogliamo di più? C’è un programma che disegna la città che vogliamo, il candidato sindaco è nuovo e fuori dagli schemi della vecchia politica, comunque mi rivolgo ad Ascolto e Partecipazione, come ben saprete noi abbiamo un accorato appello di Bersani e di Roberto Speranza e dal Pd di Zingaretti che ci dicono di tentare di essere uniti fino all’ultimo. Spero che questo appello sia recepito quindi da tutti”.

