Da chiarire le cause del rogo. Fumo visibile dal capoluogo. Vigili del Fuoco al lavoro per lo spegnimento del vasto focolaio

ASCOLI PICENO – Brucia nuovamente la collina nel Piceno.

Dal primo pomeriggio del 25 marzo fiamme a Colonnata vicino ad Ascoli. A prendere fuoco la vegetazione per cause ancora in fase di accertamento. Fumo e rogo sono visibili anche dal capoluogo.

Molti mezzi dei Vigili del Fuoco si sono recati sul posto per lo spegnimento del vasto focolaio. I pompieri sono aiutati anche da un Canadair giunto da Roma che si rifornisce d’acqua al Lago di Gerosa. Tre mezzi a terra.

Attualmente due ettari di vegetazione sono rimasti coinvolti nell’incendio.

