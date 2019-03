OFFIDA – Offida è uno dei borghi più belli d’Italia, e ora si candida a diventare il borgo più economico per le aziende.

L’amministrazione guidata dal sindaco Valerio Lucciarini ha deciso di non far pagare le imposte comunali per tre anni a chi deciderà di assumere a tempo indeterminato i cittadini residenti. Le aziende che assumono un residente avranno lo sconto del 20% sulle imposte, Tari compresa. Lo sconto sale al 50% se si assumono 5 residenti, fino ad arrivare all’esenzione totale se si assumono 10 residenti.

Una misura pensata non solo per la tutela e la crescita del borgo medievale, uno dei più affascinanti e culturalmente vivaci delle Marche, che conta 5 mila abitanti e che risente di un calo demografico ‘fisiologico’, ma anche per attrarre nuove aziende sul territorio.

“Il progetto ‘Più lavoro meno tasse’ – spiega il sindaco Valerio Lucciarini – è un nuovo provvedimento che si aggiunge a ‘Obiettivo Sviluppo’, un pacchetto di misure che ha introdotto anche l’esenzione delle tasse per i nuovi residenti”.

