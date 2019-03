ASCOLI PICENO – Non è un sondaggio scientifico ovviamente, perché non è possibile su Facebook avere l’accuratezza delle rilevazioni ufficiali. Tuttavia potrebbe essere un segnale, quantomeno, riferito alla websfera. Così il nostro primo sondaggio elettorale, in vista del voto amministrativo ad Ascoli del 26 maggio prossimo, segnalerebbe una netta preferenza per una eventuale candidatura a sindaco per il centrodestra Andrea Maria Antonini rispetto al forzista Piero Celani.

Il 75% esatto dei voti hanno infatti indicato Antonini rispetto al 25% pro-Celani: 151 in tutto le preferenze espresse.

ELEZIONI ASCOLI Se ci sarà un candidato unico del centrodestra chi preferisci? Gepostet von Piceno Oggi am Samstag, 16. März 2019

