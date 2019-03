L’obiettivo della riunione è stato il condividere un percorso unitario che abbia a riferimento la Piattaforma unitaria che le confederali hanno sottoscritto e proposto come base di confronto

OFFIDA – Il giorno 25 marzo l’Amministrazione comunale di Offida ha incontrato le confederali CGIL, CISL, UIL e i sindacati dei pensionati SPI/CGIL, FNP/CISL e UILP/UIL per un confronto sul bilancio preventivo 2019. L’obiettivo della riunione è stato il condividere un percorso unitario che abbia a riferimento la Piattaforma unitaria che le confederali hanno sottoscritto e proposto come base di confronto alle Amministrazioni Locali.

All’incontro, in sono intervenuti l’Assessore al Bilancio Roberto D’Angelo e l’Assessore ai Servizi sociali Piero Antimiani, è stato esposto il Bilancio in tutti i suoi dettagli. Sono stati illustrati i virtuosismi in merito ai temi sensibili alle organizzazioni sindacali: mondo del lavoro, attività produttive, servizi sociali, aiuti alla popolazione, anziani, minori, tariffe e molto altro.

Al termine del confronto si è raggiunto un Protocollo di intesa, tra Amministrazione e Sindacati, firmato da tutte le parti. La condivisione amministrativa è stato sempre un punto di forza del governo offidano.

L’Amministrazione esprime profonda soddisfazione per l’accordo sindacale raggiunto in vista del consiglio comunale del 28 marzo.

