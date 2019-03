OFFIDA – Le elezioni si avvicinano. Luigi Massa, candidato sindaco per il gruppo Offida Solidarietà e Democrazia, si prepara incontrando ancora una volta i cittadini. Il 27 e 29 marzo, infatti, si svolgeranno gli ultimi due Forum per il Programma.

Gli incontri si terranno sempre alle ore 21, presso la Casa del Quartiere di Borgo Miriam (mercoledì 27 marzo) in cui verranno trattati i temi della tutela ambientale – valorizzazione agroalimentare; sviluppo sostenibile; sport valore sociale ed economico; e all’Y-Lab 2.0, sede della Consulta Giovanile di Offida (venerdì 29 marzo), per parlare di giovani e partecipazione e informazione.

Si conclude questa settimana la campagna di ascolto e di condivisione voluta da Massa, in vista delle amministrative di maggio, allo scopo di coinvolgere esperti nei vari settori e tutta la cittadinanza per fissare i nuovi obiettivi per la crescita della città di Offida

Si ricorda che nei tre passati incontri sono già state affrontate le seguenti tematiche: turismo, accoglienza, tradizioni e cultura, sostegno alle fragilità sociali, volontariato e sanità di comunità, scuola e formazione con attenzione all’infanzia, urbanistica ed edilizia, opere pubbliche, progetti sisma, imprenditoria e artigianato.

