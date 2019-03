Il candidato a sindaco della coalizione di centrosinistra si presenta in un video: “Ho deciso di impegnarmi in questa sfida convinto che l’alternanza alla guida della città sia negli interessi degli ascolani”

ASCOLI PICENO – Dopo la lunga trafila che ha portato alla sua scelta, si presenta in un video diffuso su WhatsApp Pietro Frenquellucci, il candidato della coalizione di centrosinistra formata al momento da Partito Democratico, Articolo Uno e Partito Socialista Italiano.

“Ho deciso di impegnarmi in questa sfida convinto che l’alternanza alla guida della città sia negli interessi degli ascolani – afferma Frenquellucci – Sono sicuro che le tante energie saranno in grado di unirsi per superare le fragilità umane e strutturali del territorio aggravate dal sisma. Dobbiamo essere pronti, insieme, a tendere la mano a chi ha bisogno: nessuno deve essere lasciato solo”.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.