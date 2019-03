ASCOLI PICENO – Imperdibile per gli amanti del pianoforte. Domenica 31 marzo il Teatro dei Filarmonici di Ascoli Piceno accoglie un nuovo appuntamento di Ascoli Musiche – rassegna realizzata su iniziativa del Comune di Ascoli Piceno con l’Amat. In scena “Pyanook”, un recital futuristico, un’esplorazione verso nuove dimensioni del suono del pianoforte che apre le orecchie e gli occhi sul futuro di questo strumento di enorme tradizione.

Ralf Schmid professore al Conservatorio di Friburgo in Germania, crea una coreografia tra due pianoforti a coda usando dei “Data Gloves” che gli permettono di manipolare il suono in tempo reale durante l’esecuzione. La sua innovazione musicale oscilla tra la musica acustica e il “soundmorphing” elettronico. Infine, le interazioni di Schmid con lo scenografo e video artista Pietro Cardarelli creano un nuovo linguaggio audiovisivo, una poesia digitale del 21º secolo.

Molto attivo in Europa, negli Stati Uniti e in America Latina, Ralf Schmid ha lavorato con artisti diversi come Herbie Hancock, Daniel Hope e Whitney Houston. Questa lista potrebbe continuare all’infinito. In Germania, ha una costante collaborazione con il trombettista Joo Kraus con il quale ha prodotto sei album. Schmid è considerato un musicista jazz, ma il suo bagaglio artistico non ha confini e si estende alla pura produzione del suono.

Nella sua ricerca rimane fedele al suo linguaggio musicale personale che si espande costantemente integrando nuovi idiomi. La sua missione è la fusione dei mondi sonori elettronici e acustici, nonché la sinestesia dei segnali visivi e auditivi. Nel suo nuovo progetto Pyanook, non solo inscena un balletto tra due pianoforti a coda ma con dei guanti appositamente progettati, può attivare e manipolare i suoni nel flusso del pianoforte. La miscela di suono e movimento sembra magica.

Per informazioni: biglietteria del teatro 0736 298770, biglietteria del Teatro dei Filarmonici 334 6634432.

Inizio concerto ore 21.

