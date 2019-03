Nella serata di giovedì il comitato dovrà valutare se concorrere alle prossime elezioni in maniera autonoma

ASCOLI PICENO – Dentro o fuori? Il comitato cittadino, che appena una settimana fa aveva proposto a tutto il centrosinistra ascolano il nome di Emidio Nardini come comune candidato sindaco alle elezioni del 26 maggio, si riunirà giovedì 28 marzo per decidere se partecipare alla contesa elettorale con una propria lista o se invece proseguire con attività civiche senza l’ambizione di avere propri rappresentanti all’Arengo.

Resta da vedere se, in caso di partecipazione alle elezioni (il che sembra prevalere sull’eventualità opposta), vi siano margini per un accordo con Pd, Psi e Articolo Uno che hanno candidato ufficialmente Pietro Frenquellucci. Difficile pensare all’ipotesi di un ticket prestabilito, con l’uno già in partenza vicesindaco dell’altro.

Intanto continua il nostro sondaggio aperto sulla nostra pagina Facebook:

ELEZIONI ASCOLI Pietro Frenquellucci è il candidato sindaco per Pd, Art. 1 e Psi. Il comitato "Ascolto e Partecipazione" ha proposto Emidio Nardini. Tu chi preferiresti tra i due? Gepostet von Piceno Oggi am Montag, 25. März 2019

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.