ANCONA – L’agricoltura sociale marchigiana sarà protagonista alla “Settimana dell’innovazione nello sviluppo rurale”, in corso di svolgimento a Firenze fino al 29 marzo, presso Villa Vittoria. Organizzata dalla Regione Toscana, rappresenta l’evento annuale 2019 del Programma di sviluppo rurale (Psr Feasr) 2014-2020.

Giovedì 28 la manifestazione vedrà uno spazio totalmente dedicato alla Regione Marche, capofila della rete delle regioni europee per l’innovazione in agricoltura.

“La partecipazione favorirà la conoscenza delle esperienze di agricoltura sociale maturate nelle Marche, in particolare per quanto riguarda l’obiettivo dell’inclusione sociale e di contrasto alla povertà, che trova attuazione in alcuni interventi del Psr, con investimenti strutturali, la costituzione del Gruppo operativo agricoltura sociale, la fornitura di servizi alla comunità”, evidenzia la vicepresidente Anna Casini, assessore all’Agricoltura.

L’esperienza marchigiana avrà l’opportunità di confrontarsi con altre realtà italiane ed europee, condividendo iniziative e progetti di innovazione agricola e forestale.

