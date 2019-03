OFFIDA – Comunità, programmazione, fare sistema. Queste sono state le parole chiave che hanno caratterizzato il Forum per il Programma che si è tenuto nella serata del 27 marzo, presso la Casa del Quartiere di Borgo Miriam. Il quarto incontro organizzato dal candidato sindaco di Offida Solidarietà e Democrazia, Luigi Massa, ha riguardato la tutela ambientale, la valorizzazione agroalimentare, lo sviluppo sostenibile e lo sport come valore sociale ed economico.

Massa, nella sua introduzione ai temi del forum ha precisato che: “La comunità è il nostro valore generale, ciò che ci contraddistingue. Ha fatto grande Offida. La futura amministrazione dovrà mettere in campo delle azioni per continuare a puntarci”. Dopo gli interventi degli assessori Roberto D’Angelo e Piero Antimiani, si è stato lasciato spazio alle considerazioni dei numerosi cittadini che hanno partecipato all’incontro.

Si è partiti dalla tutela ambientale, la valorizzazione agroalimentare e lo sviluppo sostenibile: tre argomenti che sono molto legati tra di loro. Si è parlato dei grandi passi fatti da Offida negli ultimi anni in campo enologico e di come un’eccellenza simile dovrebbe essere legata al paesaggio, all’ambiente e a una programmazione sempre più puntuale. È emersa infatti l’esigenza di migliorare l’aspetto paesaggistico e delle aziende e sulle strutture turistiche. Offida è ormai riconosciuta a livello nazionale grazie alle sue etichette Docg e ciò ha favorito un dibattito sulla necessità di cominciare a fare sistema e su come il comune avrebbe il ruolo fondamentale di far dialogare tutte le parti e di creare le necessarie relazioni intercomunali.

Per quanto riguarda lo sport, è stata ribadita l’importanza della collaborazione tra le associazioni sportive e il comune, ma è stata sottolineata la necessità di lavorare sullo sport anche come valore collettivo, inteso in ottica di crescita della comunità.

L’ultimo forum, sulle politiche giovanili, si svolgerà il 29 marzo, alle ore 21, presso la sede Y-Lab 2.0.

