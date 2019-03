Benevento a quota 43 in piena zona play off reduce della sconfitta con lo Spezia nell’ultima gara in casa e Ascoli fermo a quota 32, che deve assolutamente riscattarsi dopo il disastro di Lecce.

ASCOLI PICENO – Dopo la conferenza stampa tenutasi in mattinata durante la quale alcuni giocatori bianconeri hanno chiesto scusa per la pesante sconfitta di Lecce e si sono detti pronti a ripartire, questo pomeriggio si è svolto l’allenamento allo stadio per preparare la prossima sfida contro il Benevento.

Seduta tattica alla quale non hanno preso parte Beretta, che si è sottoposto a terapie e Ngombo che ha svolto una sessione differenziata. La squadra da stasera tornerà in ritiro e svolgerà l’allenamento di rifinitura domattina allo stadio a porte chiuse.

Ad arbitrare il match valido per la 30^ giornata del Campionato di Serie BKT, in programma sabato alle ore 15:00 al Del Duca, sarà Gianluca Aureliano della sezione di Bologna. Gli assistenti sono Marco Scatragli di Arezzo e Filippo Bercigli di Valdarno. Quarto Ufficiale Paolo Bitonti di Bologna.

Benevento a quota 43 in piena zona play off reduce da tre sconfitte l’ultima in casa contro lo Spezia e Ascoli fermo a quota 32, che deve assolutamente riscattarsi dopo il disastro di Lecce. All’andata terminùò 2 a 1 per i bianconeri grazie ad un autorete di Volta e un gol di Ninkovic.

Mister Vivarini potrebbe cambiare e pensare al ritorno di Lanni o Bacci in porta, Milinkovic-Savic ancora non convince, e al ritorno di Ardemagni dopo mesi di stop. Mancheranno Addae, Ninkovic e Ganz da valutare Ngombo e Beretta. In difesa torna Laverone.

Il Benevento di mister Bucchi, grande ex giocatore bianconero, si è allenato ieri pomeriggio a porte chiuse, seduta mista: riscaldamento nella prima parte ed esercitazioni tecnico-tattiche e situazioni di gioco nella restante. La stessa, si è conclusa con una partitina a metà campo e calci piazzati e oggi per una sessione mattutina.

